Глава правительства Украины подал заявление об отставке

О своем намерении уйти с должности Владимир Гройсман сообщил еще в понедельник, пообещав, что соответствующее заявление подаст 22 числа. В Верховную раду оно в итоге поступило позже

Владимир Гройсман (Фото: Владислав Мусиенко / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

В Верховную раду Украины поступило заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке, сообщает УНН. Как сказала глава пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк, заявление было зарегистрировано накануне, 23 мая.

Гройсман объявил, что покинет пост главы правительства, еще в понедельник, 20 мая. Это произошло сразу после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой кабмина.

«Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — сказал он.