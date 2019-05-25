Ушедший в отставку премьер Украины объявил о планах создать новую партию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который ранее подал прошение об отставке, в эфире телеканала «Украина» заявил о планах создать новую партию для участия в досрочных выборах в Верховную раду.

Он отметил, что сам возглавит партию, которая получит название «Украинская стратегия». «Соберем команду людей, которые четко знают, что нужно стране», — подчеркнул Гройсман.

Премьер попросил об отставке после речи президента страны Владимира Зеленского на инаугурации, где глава государства раскритиковал кабмин и предложил министрам уйти в отставку. После вступления в должность Зеленский подписал указ о роспуске Верховной и назначил досрочные выборы на 21 июля.

