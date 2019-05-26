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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Юрист пообещал добиться ареста активов Порошенко

Бывший замруководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов намерен через суд добиться ареста всех активов экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом он заявил в программе «Большое интервью» в эфире «112 Украина».

«Мое ходатайство будет о том, чтобы Государственное бюро расследований внесло в суд ходатайство об аресте всех активов», — заявил он. Речь идет о банковских счетах, акциях, активах и облигациях госзайма, «в том числе офшорных компаний, в том числе оформленных на подставных людей», добавил Портнов.

Как утверждает Портнов, Порошенко ввел на Украине военное положение, чтобы сорвать выборы президента. Кроме того, экс-президент дал «врагу Украины» возможность влиять на внутреннюю политику страны, считает он.

«Он [Порошенко] сыграл на пользу Российской Федерации, чем ухудшил обороноспособность Украины и ее авторитет на международной арене, — сказал Портнов. — Это прямо попадает под действие 109 статьи уголовного кодекса Украины «Государственная измена».

Он также заявил, что в ГБР направлены материалы по второму делу, но не уточнил, по какому именно.

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Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования

Портнов вернулся на Украину из Австрии после инаугурации нового президента Владимира Зеленского. 20 мая он подал в ГБР заявления против Порошенко по факту госизмены, попытки захвата власти и превышении служебных полномочий, после чего ведомство начало досудебное следствие.

Помимо этого, расследование в отношении экс-президента начала Специализированная антикоррупционная прокуратура. Оно связано с назначениями в правление и набсовет государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго». Прокуратура пообещала вызвать Порошенко на допрос. Сам он заявил, что готов ответить на все вопросы.

Теги: Петр Порошенко, Украина
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