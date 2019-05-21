Замглавы администрации Януковича подал заявление против Порошенко

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, заявил о подаче в Государственное бюро расследований заявления против бывшего президента Украины Петра Порошенко по факту госизмены, попытки захвата власти и превышении служебных полномочий. Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования, и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении», — говорится в сообщении.

Портнов также заявил о приобретении юристами ряда процессуальных прав. Они будут использоваться юристами в зависимости от официальной реакции органа в течение нескольких дней.

В середине мая Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование из-за поступления от судей Окружного административного суда Киева жалобы на давление со стороны президента Петра Порошенко, а также глав Нацбанка и Минюста.