Украинская прокуратура пообещала вызвать Порошенко на допрос

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины намерены вызвать на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Речь идет о деле о хищениях в компании «Центрэнерго»

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О том, что Порошенко вызовут на допрос, сообщили источники издания «Украiньскi Новини». По словам одного из собеседников сайта, произойдет это, скорее всего, уже в июне. В САП при этом подтвердили, что допрос бывшего президента будет связан с делом о коррупции в «Центрэнерго».

Расследование по поводу хищений в этой энергогенерирующей компании началось в середине этой недели по заявлению гражданина Крючкова Г.В. Он сообщил, что Порошенко вместе с сотрудниками Фонда госимущества Украины, а также должностными лицами и членами набсовета ПАО «Центрэнерго» распределили ключевые должности в органах правления и набсовета «Центрэнерго» «с целью хищения средств».

Еще несколько дел в отношении Порошенко попросил завести юрист Андрей Портнов, который вернулся на Украину из Австрии после инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Речь идет, в частности, о легализации незаконно полученных доходов, неуплате налогов, хищении средств у украинской армии.

Сам Порошенко утверждает, что готов ответить на все вопросы, а обвинения в свой адрес объясняет грядущими парламентскими выборами.