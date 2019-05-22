Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,37 -0,05 EUR Бирж. 71,81 -0,10 Brent 70,87 -1,42% USD Нал. 64,85 63,88 EUR Нал. 72,49 71,31 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1156 -0,0004 BTC/USD Бирж. 7 948,40 +2,40 IMOEX 2 638,71 +0,85% RTSI 1 292,79 +1,07% DJIA 25 773,57 -0,40% Nasdaq 7 749,57 -0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+23,59%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,76%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+23,59%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,76%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов Общество, 19:53 В Минюсте Украины после назначения Зеленского объяснили закон о люстрации Политика, 19:50 Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России Бизнес, 19:43 Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Общество, 19:42 В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек Общество, 19:40 Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии Общество, 19:26 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 19:18 «Газпром межрегионгаз» заявил об имиджевых потерях из-за Рауля Арашукова Политика, 19:14 В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года Экономика, 19:12 Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования Политика, 19:08 Начальник Управления госохраны Украины подал в отставку Политика, 19:01 Финал Кубка России по футболу. «Локомотив» — «Урал». Онлайн Спорт, 19:00 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 18:54 Prada откажется от использования натурального меха Общество, 18:53
Политика ,  
0 
Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования
«Я готов отвечать», — заявил бывший президент Украины. Расследования по обвинениям против него ранее начали в украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Государственном бюро расследований
Петр Порошенко (Фото: Сергей Чузавков / AP)

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на начавшиеся по обвинениям против него расследования в республике фразой: «Я готов отвечать». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

Случившееся экс-глава государства оценил как «признак начала парламентской избирательной кампании».

Также, заметил Порошенко, он «очень внимательно следит за теми обвинениями, которые идут не от его врагов, а от врагов Украины». Так, заявление против него по поводу инцидента в Керченском проливе он связал «с попыткой переложить ответственность со стороны страны-агрессора <...> на власть Украины».

Фотогалерея 
Президенты в бегах и на пенсии: чем занимаются бывшие главы Украины

Соответствующее заявление против Порошенко подал Андрей Портнов (при Викторе Януковиче он занимал должность замруководителя администрации президента, а с 2014 года — покинул республику). Об экс-чиновнике Порошенко отозвался как о «пятой колонне». «Хочу настоять, что я готов отвечать за это», — заверил экс-президент.

Также Порошенко прокомментировал заявления о том, что «он якобы давил непонятно на кого или на всех для того, чтобы Украина получила томос [об автокефалии православной церкви]». «Я готов и за это отвечать. Считаю, это был правильный, решительный шаг», — подчеркнул бывший глава государства.

Помимо этого, напомнил он и о том, что обвинить его пытаются в якобы незаконных приказах для Вооруженных сил. Порошенко заявил, что в 2014 году «после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь со всех средств», и он дал приказ о контрнаступлении. Благодаря этому, по словам Порошенко, украинские силовики заняли «2/3 оккупированного Донбасса». «Я готов нести ответственность за это «преступление», — заверил Порошенко.

Политика
На Украине завели новое дело против Порошенко

«Следующие планы? — задался вопросом бывший глава государства — Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке». «Я тоже готов за это нести ответственность», — заверил политик.

Уголовное дело относительно инцидента в Керченском проливе, уверен Порошенко, — «это атака на армию». «Уголовное дело по томосу — это атака на веру, уголовное дело по закону о языке — это атака на язык», — резюмировал бывший глава государства. «Все четко по программе, но ничего у них не выйдет», — подчеркнул он.

Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Расследование по обвинению против Порошенко в связи с событиями в Черном море украинское Государственное бюро расследований начало на следующий день после того, как он сложил свои президентские полномочия, 21 мая. Бывшего главу государства Портнов тогда потребовал обвинить в госизмене, превышении служебных полномочий и действиях, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

На следующий день после этого расследование по обвинению против Порошенко начала уже Специализированная антикоррупционная прокуратура. Оно было связано с назначениями в правление и набсовет государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго». По этому делу некто Крючков Д.В. потребовал обвинить Порошенко в злоупотреблении служебным положением.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, расследование, Украина
Материалы по теме
На Украине завели новое дело против Порошенко
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter