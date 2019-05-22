Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования

Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования

«Я готов отвечать», — заявил бывший президент Украины. Расследования по обвинениям против него ранее начали в украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Государственном бюро расследований

Петр Порошенко (Фото: Сергей Чузавков / AP)

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на начавшиеся по обвинениям против него расследования в республике фразой: «Я готов отвечать». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

Случившееся экс-глава государства оценил как «признак начала парламентской избирательной кампании».

Также, заметил Порошенко, он «очень внимательно следит за теми обвинениями, которые идут не от его врагов, а от врагов Украины». Так, заявление против него по поводу инцидента в Керченском проливе он связал «с попыткой переложить ответственность со стороны страны-агрессора <...> на власть Украины».

Соответствующее заявление против Порошенко подал Андрей Портнов (при Викторе Януковиче он занимал должность замруководителя администрации президента, а с 2014 года — покинул республику). Об экс-чиновнике Порошенко отозвался как о «пятой колонне». «Хочу настоять, что я готов отвечать за это», — заверил экс-президент.