Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования

Также Порошенко прокомментировал заявления о том, что «он якобы давил непонятно на кого или на всех для того, чтобы Украина получила томос [об автокефалии православной церкви]». «Я готов и за это отвечать. Считаю, это был правильный, решительный шаг», — подчеркнул бывший глава государства.
Помимо этого, напомнил он и о том, что обвинить его пытаются в якобы незаконных приказах для Вооруженных сил. Порошенко заявил, что в 2014 году «после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь со всех средств», и он дал приказ о контрнаступлении. Благодаря этому, по словам Порошенко, украинские силовики заняли «2/3 оккупированного Донбасса». «Я готов нести ответственность за это «преступление», — заверил Порошенко.
«Следующие планы? — задался вопросом бывший глава государства — Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке». «Я тоже готов за это нести ответственность», — заверил политик.
Уголовное дело относительно инцидента в Керченском проливе, уверен Порошенко, — «это атака на армию». «Уголовное дело по томосу — это атака на веру, уголовное дело по закону о языке — это атака на язык», — резюмировал бывший глава государства. «Все четко по программе, но ничего у них не выйдет», — подчеркнул он.
Расследование по обвинению против Порошенко в связи с событиями в Черном море украинское Государственное бюро расследований начало на следующий день после того, как он сложил свои президентские полномочия, 21 мая. Бывшего главу государства Портнов тогда потребовал обвинить в госизмене, превышении служебных полномочий и действиях, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
На следующий день после этого расследование по обвинению против Порошенко начала уже Специализированная антикоррупционная прокуратура. Оно было связано с назначениями в правление и набсовет государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго». По этому делу некто Крючков Д.В. потребовал обвинить Порошенко в злоупотреблении служебным положением.