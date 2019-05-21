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На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Заявление с обвинениями против экс-главы государства подал бывший замруководителя администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Его заявление касается событий в Керченском проливе
Петр Поршенко (Фото: данил шумкин / /Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное следствие «по факту возможной государственной измены первых лиц государства». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче). Петр Порошенко, по его мнению, должен предстать перед судом по обвинениям в ряде преступлений. В частности, экс-президенту, считает Портнов, должны вменить ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (госизмена), а также ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Заявление Портнова, уточняется на сайте бюро расследований, связано с событиями 25 ноября прошлого года, когда корабельная группа украинских ВМС перешла «из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива».

В сообщении ГБР Фамилия Порошенко не упоминается. Досудебное расследование, утверждают в пресс-службе, связано с проверкой сведений «о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений».

Политика
Замглавы администрации Януковича подал заявление против Порошенко

Андрей Портнов покинул Украину в 2014 году. За день до того, как полномочия президента Украины принял Владимир Зеленский, он объявил о возвращении в республику. Прежде телеканал «112 Украина» писал, что Портнов якобы сотрудничал с командой нового главы государства. Однако в штабе Зеленского эта данные неоднократно отрицали.

События в Керченском проливе, о которых говорится в заявлении Портнова, произошли в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники с применением огня задержали в территориальных водах Крыма три корабля украинских ВМС. По мнению российской стороны, все они без предупреждения пересекли российскую границу. Киев, в свою очередь, уверял, что уведомлял Москву о маневрах. В связи с этим власти Украины сочли агрессией действия российских пограничников. Москва расценивает поведение Киева как провокацию.

Украинские моряки с задержанных кораблей (всего 24 человека) сейчас находятся под арестом в России. Их обвиняют в незаконном пересечении границы. Киев уверяет, что российская сторона взяла моряков «в плен».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, Украина, расследование, Керченский пролив
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