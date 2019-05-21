На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Заявление с обвинениями против экс-главы государства подал бывший замруководителя администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Его заявление касается событий в Керченском проливе

Петр Поршенко (Фото: данил шумкин / /Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное следствие «по факту возможной государственной измены первых лиц государства». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче). Петр Порошенко, по его мнению, должен предстать перед судом по обвинениям в ряде преступлений. В частности, экс-президенту, считает Портнов, должны вменить ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (госизмена), а также ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Заявление Портнова, уточняется на сайте бюро расследований, связано с событиями 25 ноября прошлого года, когда корабельная группа украинских ВМС перешла «из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива».

В сообщении ГБР Фамилия Порошенко не упоминается. Досудебное расследование, утверждают в пресс-службе, связано с проверкой сведений «о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений».