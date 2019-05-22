На Украине завели новое дело против Порошенко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,33 -0,09 EUR Бирж. 71,74 -0,18 Brent 71,07 -1,14% USD Нал. 64,87 64,00 EUR Нал. 72,38 71,42 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1152 -0,0008 BTC/USD Бирж. 7 985,80 +39,80 IMOEX 2 643,78 +1,04% RTSI 1 294,79 +1,23% DJIA 25 797,60 -0,31% Nasdaq 7 753,86 -0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+24,02%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+36,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+24,02%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+36,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 18:22 В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Общество, 18:21 Мосгордума поддержала приравнивающий вейпы к сигаретам законопроект Общество, 18:14 Губернатор после опроса ВЦИОМ предложил перенести храм в Екатеринбурге Политика, 18:02 Экс-главу «Еврофинанс Моснарбанка» заподозрили по делу о хищении ₽490 млн Политика, 18:02 Фонд - застройщик храма в Екатеринбурге отреагировал на опрос ВЦИОМа Общество, 17:57 Дружеские отношения между бизнес-партнерами: лучше или хуже для дела РБК и «Билайн» Бизнес, 17:54 Кто на самом деле получит отсрочку применения онлайн-касс Pro, 17:53 Главный тренер «Марселя» покинет свой пост по окончании сезона Спорт, 17:34 Самолеты ВКС России дважды за два дня пролетели вдоль побережья Аляски Общество, 17:32 «Потом снова в офис»: писатель Василий Аккерман — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 17:26 На Украине завели новое дело против Порошенко Политика, 17:21 Как нужно регулировать криптовалюты в России Крипто, 17:14 Василевский станет основным вратарем сборной России на игре ЧМ против США Спорт, 17:10
Политика ,  
0 
На Украине завели новое дело против Порошенко
Расследование связано с назначениями в правление и набсовет государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго»
Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследование в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), сообщается в Facebook САП.

Решение о начале расследования было принято по заявлению гражданина Крючкова Д.В. По данным прокуратуры, должностные лица и члены набсовета ПАО «Центрэнерго» вместе с должностными лицами Фонда госимущества Украины распределили ключевые должности в правлении и набсовете «Центрэнерго», контрольный пакет которого принадлежит государству, с целью хищения средств. «Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины», — говорится в сообщении.

Результатом стала реализация схемы для завладения имуществом «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации. При этом 6 млрд грн, которые должны были быть получены в результате отчуждения, были выведены из «Центрэнерго».

Политика
Суд в Киеве открыл дело о запрете на выезд Порошенко и Парубия с Украины

Накануне Государственное бюро расследований Украины начало досудебное следствие по факту возможной госизмены Порошенко. Заявление подал бывший замруководителя администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов. По его мнению, Порошенко должны вменить ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное свержение государственного строя или захват власти), ст. 111 (госизмена) и ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом служебных полномочий). Заявление связано с задержанием украинских моряков в Керченском проливе в ноябре.

«Центрэнерго» является одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, в ее состав входят три тепловые электростанции — Углегорская, Змиевская и Трипольская. В декабре 2018 года торги по продаже государственного пакета «Центрэнерго» не состоялись, поскольку претенденты не были допущены к участию из-за несоответствия документации требованиям законодательства.

Инициалы лица, подавшего против Порошенко заявление, совпадают с именем экс-депутата Рады и экс-главы компании «Енергомережа» Дмитрия Васильевича Крючкова. В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило против него дело о незаконном выводе из «Запорожьеоблэнерго» около 1,4 млрд грн. Экс-депутат бежал в Германию, но позднее написал заявление о добровольной экстрадиции. В апреле его выдали Украине, позднее он вышел под залог 7 млн грн.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Петр Порошенко, расследование, злоупотребление полномочиями
Материалы по теме
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter