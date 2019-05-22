На Украине завели новое дело против Порошенко

На Украине завели новое дело против Порошенко

Расследование связано с назначениями в правление и набсовет государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго»

Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследование в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), сообщается в Facebook САП.

Решение о начале расследования было принято по заявлению гражданина Крючкова Д.В. По данным прокуратуры, должностные лица и члены набсовета ПАО «Центрэнерго» вместе с должностными лицами Фонда госимущества Украины распределили ключевые должности в правлении и набсовете «Центрэнерго», контрольный пакет которого принадлежит государству, с целью хищения средств. «Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины», — говорится в сообщении.

Результатом стала реализация схемы для завладения имуществом «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации. При этом 6 млрд грн, которые должны были быть получены в результате отчуждения, были выведены из «Центрэнерго».

Накануне Государственное бюро расследований Украины начало досудебное следствие по факту возможной госизмены Порошенко. Заявление подал бывший замруководителя администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов. По его мнению, Порошенко должны вменить ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное свержение государственного строя или захват власти), ст. 111 (госизмена) и ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом служебных полномочий). Заявление связано с задержанием украинских моряков в Керченском проливе в ноябре.