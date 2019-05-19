Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов был замглавы администрации президента Украины до смены власти в Киеве, после 2014 года он проживал в Австрии. После победы Зеленского он объявил о намерении вернуться на родину. МВД Украины обвиняло его в хищениях

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции. Фотографию из киевского аэропорта Борисполь он опубликовал в своем Facebook.

«Здравствуй, дорогая Украина. Всё только начинается!» — написал он.

Запись в facebook пользователя Андрей Портнов

Андрей Портнов родился в Луганске в 1973 году. В госструктурах Украины он начал работать в 1997 году в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. С 2006 по 2010 год был депутатом Рады. В 2010 году он был назначен заместителем главы администрации президента Украины и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. До февраля 2014 года, когда в Киеве произошла смена власти, он оставался первым замом руководителя администрации. С 2014 года, покинув Украину, он занимался частной адвокатской практикой.

15 января 2015 года МВД Украины объявило Портнова в розыск по уголовному делу о присвоении имущества с помощью злоупотребления служебным положением. Однако розыск отменили из-за установления места нахождения политика.

Последнее время Андрей Портнов проживал в Австрии, писал «112.Украина». На англоязычной странице Портнова в Facebook в качестве места проживания указана Вена. Однако сразу после второго тура президентских выборов, на которых проиграл действующий президент Петр Порошенко, он объявил, что намерен вернуться на Украину.