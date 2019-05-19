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Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов был замглавы администрации президента Украины до смены власти в Киеве, после 2014 года он проживал в Австрии. После победы Зеленского он объявил о намерении вернуться на родину. МВД Украины обвиняло его в хищениях

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции. Фотографию из киевского аэропорта Борисполь он опубликовал в своем Facebook.

«Здравствуй, дорогая Украина. Всё только начинается!» — написал он.

Запись в facebook пользователя Андрей Портнов


Андрей Портнов родился в Луганске в 1973 году. В госструктурах Украины он начал работать в 1997 году в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. С 2006 по 2010 год был депутатом Рады. В 2010 году он был назначен заместителем главы администрации президента Украины и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. До февраля 2014 года, когда в Киеве произошла смена власти, он оставался первым замом руководителя администрации. С 2014 года, покинув Украину, он занимался частной адвокатской практикой.

15 января 2015 года МВД Украины объявило Портнова в розыск по уголовному делу о присвоении имущества с помощью злоупотребления служебным положением. Однако розыск отменили из-за установления места нахождения политика.

Последнее время Андрей Портнов проживал в Австрии, писал «112.Украина». На англоязычной странице Портнова в Facebook в качестве места проживания указана Вена. Однако сразу после второго тура президентских выборов, на которых проиграл действующий президент Петр Порошенко, он объявил, что намерен вернуться на Украину.

Телеканал «112.Украина» сообщал о том, что Портнов сотрудничал с командой избранного президента Владимира Зеленского, консультируя ее по вопросу возможности роспуска Верховной рады. В команде Зеленского сообщения о сотрудничестве с бывшим чиновником администрации Януковича не подтверждали. «Я считаю, что вся команда Януковича — это огромное зло. В том числе из-за их роли в Майдане. Портнов не будет иметь ничего в команде Зеленского», — говорила участник команды избранного президента Галина Янченко, отвечающая за антикоррупционную политику.

Вместе с тем Портнов в статусе юриста неоднократно давал комментарии украинским СМИ, в которых говорил о том, что Зеленский имеет право распустить украинский парламент. «Есть факт, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов. Если же кто-то с этим указом будет не согласен — он может обратиться в суд», — заявлял он 17 мая изданию «Страна.ua».

В марте 2014 года против Андрея Портнова как высокопоставленного чиновника режима Януковича, были введены санкции ЕС и Канады. Однако в марте 2015 года они были отменены. В октябре 2015 года Портнов выиграл суд против Совета ЕС по делу о персональных санкциях. «Суд считает, что Рада определила Портнова ответственным за незаконное присвоение средств из государственного бюджета Украины исключительно на основании письма от 3 марта 2014 года Генеральной прокуратуры Украины... Суд считает, что данное письмо не предоставляет каких-либо подробностей или фактов против господина Портнова или его ответственности в этом вопросе», — цитирует УНИАН решение суда. Наложение санкций только по признаку сотрудничества с предыдущим руководством страны судьи сочли неоправданным.

Политика
Адвокат сообщил о желании Януковича вернуться на Украину

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Виктор Янукович, Киев
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