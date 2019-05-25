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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Аналитики спрогнозировали снижение поставок Huawei на четверть из-за США

Поставки китайской компании Huawei могут сократиться на четверть из-за ограничений со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

Агентство отмечает, что эксперты ожидают сокращение поставок в течение следующих шести месяцев. «Huawei может исчезнуть с рынка смартфонов в Западной Европе в следующем году, если утратит доступ к Google», — отметила директор по стратегии беспроводных смартфонов в Strategy Analytics Линда Суи.

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По ее словам, в 2020 году поставки смартфонов компании могут сократиться еще на 23%. Суи также выразила мнение, что Huawei сможет «выжить на огромном китайском рынке».

Fubon Research предполагает, что в текущем году Huawei поставит в «худшем случае» 200 млн смартфонов. Reuters отмечает, что ранее исследовательская компания предполагала, что объемы поставок составят 258 млн.

По данным аналитической компании IDC, Huawei занимает почти 30% европейского рынка, и в 2018 году она поставила 208 млн смартфонов. Половина из них пришлась на рынки за пределами Китая.

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В середине марта американский президент Дональд Трамп ввел в Соединенных Штатах режим чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей страны. Впоследствии Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список, как и 70 связанных с ней фирм. Источники Reuters отмечали, что это решение сделает невозможным продажу некоторой продукции компании.

Затем отношения с Huawei разорвала Google, лишив ее технической поддержки и доступа к обновлениям Android. В мае сотрудничество с китайской компанией приостановила японская корпорация Panasonic.

Теги: Huawei, аналитика
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