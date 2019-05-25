Аналитики спрогнозировали снижение поставок Huawei на четверть из-за США

Поставки китайской компании Huawei могут сократиться на четверть из-за ограничений со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

Агентство отмечает, что эксперты ожидают сокращение поставок в течение следующих шести месяцев. «Huawei может исчезнуть с рынка смартфонов в Западной Европе в следующем году, если утратит доступ к Google», — отметила директор по стратегии беспроводных смартфонов в Strategy Analytics Линда Суи.

По ее словам, в 2020 году поставки смартфонов компании могут сократиться еще на 23%. Суи также выразила мнение, что Huawei сможет «выжить на огромном китайском рынке».

Fubon Research предполагает, что в текущем году Huawei поставит в «худшем случае» 200 млн смартфонов. Reuters отмечает, что ранее исследовательская компания предполагала, что объемы поставок составят 258 млн.