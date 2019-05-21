Huawei разрешили временно возобновить свою деятельность в США

Huawei разрешили временно возобновить свою деятельность в США

Huawei получили от властей США временную лицензию. Компании разрешили на 90 дней частично возобновить свою деятельность на территории Штатов

Фото: Aly Song / Reuters

Минторг США выдал китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение гаджетов, следует из документа ведомства.

Временную лицензию получила не только Huawei, но и 68 подконтрольных ей компаний. Лицензия действует 90 дней, то есть до 19 августа 2019 года.

В частности, компаниям разрешено поддерживать работу существующих сетей, оборудования и мобильных гаджетов. Кроме того, Huawei разрешают обновлять программное обеспечение своих устройств.

Как отмечает Reuters, получение Huawei временной лицензии выгодно операторам мобильной связи и интернет-провайдерам, использующим оборудование китайской компании.