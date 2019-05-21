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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Huawei разрешили временно возобновить свою деятельность в США
Huawei получили от властей США временную лицензию. Компании разрешили на 90 дней частично возобновить свою деятельность на территории Штатов
Фото: Aly Song / Reuters

Минторг США выдал китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение гаджетов, следует из документа ведомства.

Временную лицензию получила не только Huawei, но и 68 подконтрольных ей компаний. Лицензия действует 90 дней, то есть до 19 августа 2019 года.

В частности, компаниям разрешено поддерживать работу существующих сетей, оборудования и мобильных гаджетов. Кроме того, Huawei разрешают обновлять программное обеспечение своих устройств.

Как отмечает Reuters, получение Huawei временной лицензии выгодно операторам мобильной связи и интернет-провайдерам, использующим оборудование китайской компании.

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Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

Huawei внесли в черный список Минторга США 16 мая. Как отмечает Reuters, попавшие в перечень компании власти США считают замешанными в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации и расширил полномочия властей по защите информационно-коммуникационных сетей. Соответствующий документ содержит пункт о возможности блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями, писала газета The Washington Post.

Ранее от сотрудничества с Huawei отказались в Google. По данным Reuters, китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а уже следующая серия смартфонов Huaweiне получит сервисов Google.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Huawei, Министерство торговли США
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