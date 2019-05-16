Трамп ввел в США режим ЧС для защиты сетей связи

Указ президента расширяет полномочия властей относительно сделок американских компаний с иностранными поставщиками, которые подконтрольны противникам США

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты ее коммуникационных сетей, пишет газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, Трамп ясно дал понять, что его администрация делает все возможное для процветания США и защиты страны от противников, «которые все активнее создают и используют уязвимости в инфраструктуре и услугах в области информационно-коммуникационных технологий».

Как отмечает WP, данный указ расширяет полномочия властей США и позволяет блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными поставщиками. Речь идет о случаях, когда иностранную компанию контролируют «противники США» или же когда сделка с ней подвергает безопасность США «неприемлемым рискам».

Reuters пишет, что указ Трампа «прокладывает дорогу» для введения запрета на ведение бизнеса с китайской Huawei.