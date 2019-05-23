Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США

Японская корпорация Panasonic приостановила все торговые операции с китайской компанией Huawei. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление Panasonic.

В корпорации отметили, что это решение связано с запретом американских властей поставлять компоненты для Huawei.

Телеканал отмечает, что Panasonic занимался поставками деталей для продукции Huawei. При этом часть из них Panasonic приобретала у компаний из США.

«Мы соблюдаем законы США об экспортном контроле, в связи с чем было принято это решение», — отметили в Panasonic.