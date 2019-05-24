Трамп назвал Huawei очень опасной и предложил включить ее в сделку с КНР

Трамп назвал Huawei очень опасной и предложил включить ее в сделку с КНР

Китайская компания, которую американские власти внесли в черный список, может быть включена в торговое соглашение с Пекином, допустил Трамп. Подобный сценарий, считает он, будет возможен, если сторонам удастся достичь такой сделки

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп предположил, что внесение его администрацией в черный список китайского телекоммуникационного гиганта Huawei может стать разменной монетой в торговых переговорах с Китаем, сообщает Politico.

После предупреждения о том, что «Huawei является чем-то очень опасным» с «точки зрения безопасности» и «военной точки зрения», Трамп, по данным издания, сказал, что Huawei, «возможно, будет включена в торговую сделку» с Китаем. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Если мы заключим соглашение, я могу представить, что Huawei в некоторой форме или в некоторой части будет включена в сделку», — заявил американский лидер.

На прошлой неделе в черный список Huawei поместило Министерство торговли США. Компании из этого перечня власти Соединенных Штатов, по данным Reuters, считают замешанными в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.