СПЧ потребовал от владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции

СПЧ потребовал от владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выразил свою обеспокоенность в связи увольнением журналистов газеты «Коммерсантъ». Заявление опубликовано на сайте СПЧ.

«Мы призываем руководство издательского дома вспомнить закон о СМИ, в котором ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией. Одновременно мы обращаемся к владельцам издания: воздержание от вмешательства в дела редакции — это хороший тон и залог успеха», — заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

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