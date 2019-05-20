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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений
Журналисты «Коммерсанта» выступили с обращением, в котором назвали увольнение сотрудников издания проявлением давления на свободу слова. Они также предупредили, что не смогут писать о политике «неопределенное время»
Владимир ​Желонкин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

«Обращение коллектива «Ъ» («Коммерсантъ») к читателям» опубликовали в социальных сетях несколько сотрудников ИД.

Под обращением стоят имена 125 журналистов.

В нем они приводят свою версию событий относительно причин увольнения корреспондентов издания, о которых стало известно днем, 20 мая.

Поводом стала заметка «Спикеров делать из этих людей», в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. «Как это часто бывает в реалиях современной российской политики, в материале использовались сведения и цитаты от анонимных источников, — пишут журналисты. — Заметка полностью отвечала стандартам «Ъ», который всегда опирается на надежные и проверенные источники. Более того, сразу после публикации авторы были премированы за этот материал (по традиции в «Ъ» выписывают символическую денежную премию авторам лучшего материала номера)».

Но, как утверждают журналисты, позже акционер (Алишер Усманов. — РБК) выразил «неудовольствие» статьей и потребовал раскрыть личности источников. «Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников «Ъ» редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение — наличие судебного запроса», — напоминают журналисты, утверждая, что обращения к акционеру и его представителю не повлияли на ситуацию.

«Коллектив «Коммерсанта» — штатные, внештатные, региональные, технические сотрудники; коллектив сайта ИД и радиостанции «Ъ-FM» — считает их увольнение ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России», — отмечается в обращении, с уточнением, что «коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике».

Поводом для обращения стало увольнение сотрудников отдела политики газеты «Коммерсантъ», о котором стало известно днем, 20 мая. Издание покинули авторы материала об отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко, а также их коллеги — всего более десяти журналистов. Материал был посвящен возможному переходу Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда. Как пояснял РБК главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, при выходе этого материала были нарушены «редакционные стандарты ИД».

Один из авторов статьи, спецкор Иван Сафронов, сообщил, что решение об увольнении принималось акционером. Позднее представитель владельца издания — миллиардера Алишера Усманова — заявил, что «акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов». «Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из сообщений прессы», — сказал представитель Усманова.

Автор: Ирина Парфентьева
Теги: «Коммерсант», Алишер Усманов
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