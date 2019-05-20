Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений

Журналисты «Коммерсанта» выступили с обращением, в котором назвали увольнение сотрудников издания проявлением давления на свободу слова. Они также предупредили, что не смогут писать о политике «неопределенное время»

Владимир ​Желонкин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

«Обращение коллектива «Ъ» («Коммерсантъ») к читателям» опубликовали в социальных сетях несколько сотрудников ИД.

Под обращением стоят имена 125 журналистов.

В нем они приводят свою версию событий относительно причин увольнения корреспондентов издания, о которых стало известно днем, 20 мая.

Поводом стала заметка «Спикеров делать из этих людей», в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. «Как это часто бывает в реалиях современной российской политики, в материале использовались сведения и цитаты от анонимных источников, — пишут журналисты. — Заметка полностью отвечала стандартам «Ъ», который всегда опирается на надежные и проверенные источники. Более того, сразу после публикации авторы были премированы за этот материал (по традиции в «Ъ» выписывают символическую денежную премию авторам лучшего материала номера)».

Но, как утверждают журналисты, позже акционер (Алишер Усманов. — РБК) выразил «неудовольствие» статьей и потребовал раскрыть личности источников. «Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников «Ъ» редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение — наличие судебного запроса», — напоминают журналисты, утверждая, что обращения к акционеру и его представителю не повлияли на ситуацию.