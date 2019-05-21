Когда СМИ и их владельцы подотчетны не читателю, а верховному политическому классу, совмещать профессионализм и управляемость не получается

Одиннадцать журналистов «Коммерсанта» во главе с курирующим политический блок заместителем главного редактора Глебом Черкасовым заявили о своем уходе из издания — в связи с решением ИД об увольнении Ивана Сафронова и Максима Иванова, авторов статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Итого — 13 вакансий. Это по нынешним временам серьезный удар, учитывая высокое качество работы политического блока «Коммерсанта».

Авторы материала, по мнению руководства издательского дома, нарушили профессиональные стандарты. Очевидно, что претензии предъявляются к их ссылкам на анонимные источники, но в этом случае странным выглядит увольнение журналистов, над которыми не только проявивший солидарность заместитель главного редактора, но и еще несколько ответственных редакторов, да и главный редактор, наконец. Странно и то, что гром с увольнениями грянул спустя месяц после публикации.

Не менее очевидно, что в имиджевом смысле скандал ничего хорошего репутации издательского дома не принесет. Все тут же вспомнили об увольнении главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть» Максима Ковальского из-за публикации фотографии испорченного бюллетеня с нецензурным словом рядом с именем Путина. По этому поводу основатель «Коммерсанта» Владимир Яковлев тогда писал: «Когда увольняют журналиста именно за то, что он публикует материалы, которые могут не понравиться власти, этому всегда находится то или иное оправдание. Поскольку желающих сказать «мы увольняем журналиста за то, что он публикует материалы, которые могут не понравиться власти», естественно, нет».

Лукавый бизнес

Грехопадение российской журналистики случилось более двух десятков лет назад, когда лучшие и талантливейшие теле- и газетные журналисты поучаствовали в кампании против правительства «младореформаторов». В политический словарь вошло понятие «информационные войны», и иные их участники отличились сразу на нескольких фронтах, меняя сторону в зависимости от того, кто был их текущим хозяином. На следующей стадии нормой стала не цензура, а самоцензура: журналисты сдерживали себя, потому что стали бояться редакторов отделов, редактора отделов опасались гнева руководителей блоков, те страшились главных редакторов, подотчетных собственникам. Которые, в свою очередь, заранее пытались угадать — а что подумает верховная власть? Самоцензура становилась своего рода профессиональным стандартом и элементом так называемой корпоративной этики, которую нельзя нарушать. Журналисты постепенно превращались в госслужащих, частные издания лишь по формальным признакам оставались таковыми.