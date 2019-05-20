Главред «Коммерсанта» назвал увольнения журналистов давлением на ИД

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин назвал заявления журналистов газеты о намерении уволиться вслед за двумя сотрудниками давлением на издательский дом. Об этом говорится в заявлении, поступившем в РБК.

«Группой журналистов редакции газеты из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД было принято самостоятельное решение об увольнении», — заявил он.

Он отметил, что принял решение об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя заведующего отделом политики Максима Иванова из-за того, что они нарушили стандарты «профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД «Коммерсантъ», но не из-за содержания статьи.

Желонкин добавил, что профессиональных или других претензий к ним не было. Он отметил, что уважает их право, однако не принимает методы давления.