Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН по Украине

Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен в ходе обсуждения закона об исключительности украинского языка на экстренном заседании Совета Безопасности прервал выступление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Российский дипломат выступал после отказа СБ ООН рассмотреть вопрос об украинском законе о языке.

«Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитель следовал этим правилам», — обратился Аллен к председателю Совета постпреду Индонезии Диану Триншаху Джани, после чего Небензе снова предоставили право продолжить выступление.

Позже дипломат пояснил свои действия. «Такое бывает, я иногда перебиваю по теме или по делу — есть правила и процедура, это право», — сказал российский посол. В ходе выступления Небензя сравнил данный закон с языковой инквизицией.