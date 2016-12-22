Полгода за слово: как Верховная Рада решила защитить украинский язык

Рада приняла в первом чтении законопроект об украинском языке. Его применение предлагается расширить, а за «унижение» ввести уголовную ответственность. Президент документ поддержал, но призвал учесть права национальных меньшинств

Верховная рада Украины (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Новый закон о языке

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ на голосовании в четверг поддержал 261 депутат (всего в парламенте 450 депутатов). Он определяет украинский язык как единственный государственный, а также регулирует его применение в публичных сферах жизни.

Предполагается, что единственным рабочим языком в любых государственных инстанциях, судах и армии должен быть украинский. Это же касается и таких сфер, как образование, наука, здравоохранение и юриспруденция. Кроме того, закон обяжет сотрудников правоохранительных органов и военных, отдавая команды, использовать украинский язык. Также предлагается ввести штрафы за несоблюдение требований закона и уголовную ответственность за «публичное унижение языка».

Инициаторами законопроекта являются депутаты Рады Николай Княжицкий от партии «Народный фронт» (входит в правящую коалицию с президентским Блоком Петра Порошенко (БПП) и Ирина Подоляк, член фракции «Самопомощь». Президент Украины уже заявил, что приветствует законопроект, но выразил надежду, что ко второму чтению Верховная Рада его «сбалансирует» и дополнительно учтет права нацменьшинств.

До 2018 года на Украине действовал принятый в 2012 году закон «Об основах государственной языковой политики», известный как закон Колесниченко — Кивалова (по фамилиям авторов). Согласно этому закону, если число носителей регионального языка на определенной территории составляло не меньше 10% от общей численности населения, такой язык можно было использовать в официальном документообороте наравне с государственным. Правило распространялось на 19 языков, среди которых был и русский. Однако 28 февраля Конституционный суд Украины отменил этот закон как противоречащий Конституции.

Если сравнивать одобренный в первом чтении законопроект с законом Колесниченко — Кивалова, то он вводит государственный язык абсолютно во все сферы общественной жизни и вытесняет языки меньшинств из этих сфер, в том числе русский, сказал РБК директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. За последние годы, добавил Бортник, на местах были приняты новые нормы использования языков, и новый федеральный законопроект их кодифицирует.

Сертификация чиновников и депутатов

Одобренный в четверг законопроект предлагает создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая будет утверждать правила украинского языка. На ее базе сформируют Центр украинского языка — специальный орган для тестирования граждан, занимающих выборные должности, и чиновников на знание украинского. Без сертификата от этого центра нельзя будет баллотироваться на пост президента или депутата любого уровня. «Если ты хочешь идти на госслужбу, ты должен обладать умениями, в том числе владеть украинским языком, чтобы любой гражданин знал, что может обратиться к тебе на государственном языке, и ты его поймешь, — вот про что этот закон», — объясняет депутат Винник. Сейчас аттестации госслужащих и депутатов не проводится, однако знание украинского является необходимым, поясняет Бортник.

Новый законопроект также устанавливает, что языком учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях станет государственный, то есть украинский. В общеобразовательных учреждениях языком обучения также должен быть государственный, но отмечается, что в некоторых заведениях сохранится преподавание на языке национальных меньшинств. В каком именно объеме — должен определить закон «О национальных меньшинствах в Украине». В высших учебных заведениях языком преподавания станет только украинский. Эти нормы уже заложены в принятом прошлой осенью законе об образовании.

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Сколько стоит нарушение За нарушение норм применения государственного языка в делопроизводстве грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов, в сфере культуры — 200-300, а в печатных СМИ — 400-500. Один необлагаемый минимум составляет 17 гривен (39,9 рублей). Таким образом минимальный штраф в 200 необлагаемых минимумов равен 8 тыс. руб. В некоторых случаях нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности, так как статью 338 уголовного кодекса (надругательство над государственным флагом, гербом или гимном) предлагается добавить пункт о «публичном унижении или пренебрежении языком». По этой статье возможен арест до шести месяцев.

Субтитры в театрах и две версии газет

В соответствии с проектом в СМИ, в книгоиздании, рекламе и на телевидении, в компьютерных программах и почтовой связи должен использоваться государственный язык. Печатные СМИ должны выходить на украинском. Газеты могут издаваться на других языках при условии публикации такой же версии на украинском. Интернет-СМИ и сайты других государственных и негосударственных компаний должны иметь главную страницу на украинском.​ По словам Винника, никто при этом не станет запрещать приглашенным экспертам и спикерам выступать на русском или любом другом языке на телевидении или радио. Норма использования русского языка сотрудниками телеканалов и радиостанций по-прежнему будет регулироваться квотой — в соответствии с украинскими законами не менее 75% вещания должны проходить на украинском языке.

Новый закон также обяжет сопровождать культурные и зрелищные мероприятия украинским переводом. Театральные постановки на иностранных языках в государственных или общественных театрах должны будут сопровождаться украинскими субтитрами. Титульный язык должен будет использоваться в музеях, но информацию об экспонатах можно будет дублировать и на иностранных языках. Все афиши теперь надо будет переводить на украинский, названия произведений и имена артистов можно будет писать и на других языках, но при условии дублирования.​

Законопроект предлагает также обязать продавцов и медиков также говорить на государственном языке. «Если клиент обратился к продавцу или врачу на русском, ему можно будет ответить на русском, за это штрафовать не будут, но при ответе на русском на заданный вопрос на украинском уже могут последовать штрафы», — говорит Бортник.

Соавторы закона также предлагали ввести должности языковых инспекторов, чтобы они следили за исполнение закона. Председатель парламента Андрей Парубий заявил, что от этого нововведения отказались еще перед первым чтением. Несмотря на это, инициатива по-прежнему присутствует в тексте закона, опубликованном на сайте Верховной рады Украины.

Предполагалось, что языковые инспекторы смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать штрафы за нарушения закона. Всего их должно было быть 27 на всю страну, по одному на каждую административную единицу. Подчиняться они должны были уполномоченному по вопросам защиты госъязыка, который собирал бы жалобы на публичное пренебрежение украинским.

Политическая необходимость

Законопроект о государственном языке раскритиковал Оппозиционный блок, выступающий за реинтеграцию Донбасса и созданный выходцами из Партии регионов экс-президента Виктора Януковича. Он раскалывает общество, на такие законопроекты должен быть введен мораторий, заявил в парламенте сопредседатель парламентской фракции партии Александр Вилкул. «Власть снова пытается разыграть крапленую карту языкового вопроса — вопроса, который раскалывает страну и, по сути, делает невозможной реинтеграцию Донбасса», — прокомментировал представитель Украины в подгруппе по обмену пленными Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук.

Закон принимается с целью закрепления объединительного для страны статуса украинского языка, сказал РБК депутат от БПП Иван Винник: «Наша Конституция четко определяет, что в быту можно говорить на каком угодно языке. Никто не будет никого наказывать. Мы не пытаемся разобщить или разъединить людей, как некоторые пытаются это пре​дставить».

В конце концов законопроект будет смягчен, считает руководитель украинского Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко. «Президентская фракция предлагает гораздо более умеренный вариант. И сам президент не выступал как сторонник такого рода радикальных мер», — объяснил он в разговоре с РБК.