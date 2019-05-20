Тела погибших при крушении SSJ100 в Шереметьево отправили в Мурманск

Тела погибших при крушении SSJ100 в Шереметьево отправили в Мурманск

Тела жителей Мурманской области, погибших при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, отправили спецбортом в Мурманск, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Данную информацию подтвердил РБК источник в авиационных кругах.

«Спецборт с телами погибших вылетел в 11:00 мск из аэропорта подмосковного Жуковского в Мурманск», — сказал собеседник ТАСС.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, экстренно приземлился Шереметьево через 30 минут после вылета. При посадке у него загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37, включая четырех членов экипажа.