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«Аэрофлот» отменил или перенес более десяти рейсов на самолетах Superjet
На момент публикации заметки «Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet. Представители авиакомпании ситуацию не комментируют
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще несколько запланированных рейсов, перелеты по которым должны были совершать самолеты Superjet, следует из данных электронных табло аэропортов.

Ранее РБК сообщил, что после катастрофы с участием Superjet 100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу. Некоторые переносы и отмены пассажирам объяснили техническими неполадками. Теперь к ним прибавилось еще несколько эпизодов.

В частности, отменили рейс SU 1226 из Москвы в Нижний Новгород с вылетом в 16:30, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и табло нижегородского аэропорта Стригино. Отменен также обратный рейс SU1227 из Нижнего в Москву, вылет которого по расписанию намечен на 18:40. Оба должен был выполнять самолет RRJ-95B (Russian Regional Jet 95, так обозначается типовая модель Superjet при сертификации. — РБК).

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В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Отменен рейс SU2180 из Москвы в Гётеборг. Самолет должен был вылететь в 17:20 и прибыть к месту назначения в 18:55, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и аэропорта Гётеборг-Ландветтер. Обратный рейс SU2181 в Москву с прибытием в 23:10 8 мая также отменен. Из данных систем бронирования авиабилетов следует, что выполняет перелеты по этому маршруту обычно Sukhoi Superjet 100.

Отменены также рейс SU1374 из Москвы в Белгород с вылетом в 19:40 и обратный SU1375 из Белгорода в Москву (должен был прилететь в 23:35). Перелеты по этому маршруту, согласно данным систем бронирования билетов, регулярно выполняет Sukhoi Superjet 100.

Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев РБК.

В общей сложности на момент подготовки заметки «Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, перелеты по которым должны были выполнять самолеты Superjet.

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«Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100

Помимо упомянутых рейсов ранее были перенесены на несколько часов рейсы из Ростова-на Дону в Москву, ночной рейс из Риги (также в столицу) и утренний из Москвы в Минск. Были отменены и рейсы из Москвы в Пермь и обратно (SU1392/1393). Все перелеты по отложенным и отмененным рейсам также должны были выполнять самолеты Superjet.

«Я думаю, это [такое количество отмен или переносов рейсов] из-за пристального внимания экипажа к состоянию самолета. При малейшем подозрении, экипаж подает заявку об неисправности и отказывается выходить в рейс», — сказал РБК эксперт по авиационной безопасности, бывший сотрудник МАК Сергей Ковалев. «Такое уже было, после катастроф выясняется, что недостатки на каждом типе самолетов были, просто экипаж не сообщал о них или не обращал внимания. Если до катастрофы экипаж мог проигнорировать некоторые неисправности, то теперь проверяются все, вплоть до любых мелочей. Никто не хочет повторять судьбу экипажа рейса Москва — Мурманск», — заключил он.

Видео: РБК

Авторы: Наталья Демченко, Тимофей Дзядко, Михаил Нестеркин
Теги: «Аэрофлот», Suhoi Superjet 100, отмена рейса
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