«Аэрофлот» отменил или перенес более десяти рейсов на самолетах Superjet

На момент публикации заметки «Аэрофлот» перенес или отменил 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet. Представители авиакомпании ситуацию не комментируют

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще несколько запланированных рейсов, перелеты по которым должны были совершать самолеты Superjet, следует из данных электронных табло аэропортов.

Ранее РБК сообщил, что после катастрофы с участием Superjet 100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу. Некоторые переносы и отмены пассажирам объяснили техническими неполадками. Теперь к ним прибавилось еще несколько эпизодов.

В частности, отменили рейс SU 1226 из Москвы в Нижний Новгород с вылетом в 16:30, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и табло нижегородского аэропорта Стригино. Отменен также обратный рейс SU1227 из Нижнего в Москву, вылет которого по расписанию намечен на 18:40. Оба должен был выполнять самолет RRJ-95B (Russian Regional Jet 95, так обозначается типовая модель Superjet при сертификации. — РБК).

Отменен рейс SU2180 из Москвы в Гётеборг. Самолет должен был вылететь в 17:20 и прибыть к месту назначения в 18:55, следует из данных онлайн-табло Шереметьево и аэропорта Гётеборг-Ландветтер. Обратный рейс SU2181 в Москву с прибытием в 23:10 8 мая также отменен. Из данных систем бронирования авиабилетов следует, что выполняет перелеты по этому маршруту обычно Sukhoi Superjet 100.