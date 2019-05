Песков назвал «достаточно высоким» третье место России на «Евровидении»

Лазарев позднее заявил, что видит по отношению к России «некую предвзятость». Певец предположил, что это может касаться политики России или отношения к стране в целом. По его словам, «были страны, которые не захотели рассмотреть номер России». Однако Лазарев также допустил, что жюри могло не понравиться его выступление.

Лазарев уже принимал участие в «Евровидении» в 2016 году. Тогда он выступал с песней You Are the Only One и также занял третье место.