Песков назвал «достаточно высоким» третье место России на «Евровидении»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова певца Сергея Лазарева, представлявшего Россию на «Евровидении», о предвзятом к нему отношении. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы не можем как-то судить, мы не специалисты. Квалифицированно может сказать только Министерство культуры», — сказал Песков.

При этом третье место, которой занял представлявший Россию певец, представитель Кремля назвал «достаточно высоким».

Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году прошел в Тель-Авиве. На нем победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade. Лазарев с песней Scream занял третье место.