Общество , 02:03
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Россия заняла третье место на «Евровидении»
Первое место досталось представителю Нидерландов. В тройке лидеров также Италия
Сергей Лазарев
Представитель от России певец Сергей Лазарев занял третье место на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который в ночь на 19 мая прошел в Тель-Авиве.
По результатам голосования профессионального жюри Лазарев занял девятое место, набрав 125 баллов. С учетом итогов зрительского голосования представитель России отыграл несколько позиций и смог подняться на третью строчку.
Первое место по сумме голосования профессионального жюри и зрительского голосования заняли Нидерланды, второе место — у Италии.
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