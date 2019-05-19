Россия заняла третье место на «Евровидении»

Первое место досталось представителю Нидерландов. В тройке лидеров также Италия

Сергей Лазарев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости )

Представитель от России певец Сергей Лазарев занял третье место на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который в ночь на 19 мая прошел в Тель-Авиве.

По результатам голосования профессионального жюри Лазарев занял девятое место, набрав 125 баллов. С учетом итогов зрительского голосования представитель России отыграл несколько позиций и смог подняться на третью строчку.

Первое место по сумме голосования профессионального жюри и зрительского голосования заняли Нидерланды, второе место — у Италии.

Материал дополняется.