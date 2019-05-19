Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade. Прямая трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале конкурса.

По итогам голосования профессионального жюри и зрителей Лоуренс набрал 492 балла.

Второе место с 465 баллами занял представитель Италии Алессандро Махмуд с песней Soldi, а третье — российский певец Сергей Лазарев, исполнивший композицию Scream. Он набрал 369 баллов.

В первую пятерку также вошли Швейцария (360) и Норвегия (338). Всего в финале приняли участие представители 26 стран, последнее место с 16 баллами заняла Великобритания.

Согласно правилам конкурса, в следующем году «Евровидение» пройдет в Нидерландах.