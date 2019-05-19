Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».

По словам артиста, это может касаться либо политики России, либо страны в целом. «Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно», — считает он. Как заявил Лазарев, «были страны, которые не захотели рассмотреть номер России».

В то же время он отметил, что «нужно отдать должное» журналистам, поскольку те «гораздо меньше доставали» певца политическими вопросами.

Артист сообщил, что доволен своим выступлением в финале музыкального конкурса. «Я выступил лучше, чем на полуфинале, мощнее, эмоциональнее, собраннее <…>, — сказал он. — Россию не подвел, так что все хорошо».