Самые яркие моменты финала «Евровидения-2019». Фоторепортаж

Финал конкурса «Евровидение-2019» завершился в Израиле победой Дункана Лоуренса из Нидерландов. Конкурсант из России Сергей Лазарев занял третье место. Самые яркие моменты финала — в фоторепортаже РБК

Дункан Лоуренс, Нидерланды Серхат, Республика Сан-Марино Микела, Мальта Йонида Маличи, Албания Сергей Лазарев, Россия Катерина Дуска, Греция Тамара Тодевска, Северная Македония Билал Ассани, Франция Miki, Испания Тамта, Кипр Джон Людвик, Швеция Кейт Миллер-Хайдке, Австралия Группа Lake Malawi, Чехия Леонора, Дания Коби Марими, Израиль

Группа Hatari, Исландия Зала Краль и Гашпер Шантл, ​Словения Группа S!sters, Германия Группа KEiiNO, Норвегия Виктор Крон, Эстония Зена, Белоруссия Чингиз Мустафаев, Азербайджан Лука Хэнни, Швейцария Невена Божович, Сербия Мамуд, Италия Майкл Райс, Великобритания