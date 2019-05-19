Общество , 02:22
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Самые яркие моменты финала «Евровидения-2019». Фоторепортаж
Финал конкурса «Евровидение-2019» завершился в Израиле победой Дункана Лоуренса из Нидерландов. Конкурсант из России Сергей Лазарев занял третье место. Самые яркие моменты финала — в фоторепортаже РБК
Дункан Лоуренс, Нидерланды
Серхат, Республика Сан-Марино
Микела, Мальта
Йонида Маличи, Албания
Сергей Лазарев, Россия
Катерина Дуска, Греция
Тамара Тодевска, Северная Македония
Билал Ассани, Франция
Miki, Испания
Тамта, Кипр
Джон Людвик, Швеция
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия
Группа Lake Malawi, Чехия
Леонора, Дания
Коби Марими, Израиль
Группа Hatari, Исландия
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения
Группа S!sters, Германия
Группа KEiiNO, Норвегия
Виктор Крон, Эстония
Зена, Белоруссия
Чингиз Мустафаев, Азербайджан
Лука Хэнни, Швейцария
Невена Божович, Сербия
Мамуд, Италия
Майкл Райс, Великобритания