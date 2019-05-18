В Екатеринбурге восьми участникам протестов снизили сроки ареста

Свердловский областной суд снизил сроки административного ареста восьми участникам акций, выступающих против строительства в сквере храма Святой Екатерины. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как уточняет портал E1, апелляцию подали девять человек. В итоге сроки ареста снизили для восьмерых защитников сквера.

Храм Святой Екатерины планируется построить на месте сквера в центре города возле Свердловского театра драмы к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Место для строительства храма выбрали в феврале 2019 года. Несмотря на протесты жителей города, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался остановить строительство храма. По его словам, строительство храма ведется на законных основаниях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что подобные ситуации являются прерогативой местных властей.

Акции протеста, связанные со строительством храма, проходят с 13 мая. На следующий день между протестующими и бойцами ОМОНа произошли стычки, в результате которых задержали более 20 человек, сообщалось о троих пострадавших.

15 мая задержали более 30 человек. На следующий день Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника.

Президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил о необходимости учитывать мнение местных жителей и предложил провести опрос.