Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльного питания в «Лефортово»

Представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, арестованные в рамках расследования уголовного дела о хищении газа, пожаловались на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил «Известиям» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов.

«Сейчас у мусульман идет священный месяц Рамадан, который связан с ограничениями на употребление пищи, и Рауф Арашуков беспокоится за своих единоверцев в изоляторе, которые не могут приобрести халяльные продукты», — сказал Ионов.

По его словам, согласно правилам внутреннего распорядка СИЗО, халяльные и кошерные продукты для заключенных не предусмотрены. При этом члены комиссии отметили важность питания для верующих мусульман и иудеев, а также посоветовали администрации изолятора разрешить продавать в тюремном ларьке такие продукты, так как подобные жалобы поступают регулярно.

Как отметил Ионов, отстраненный сенатор и его отец также недовольны отсутствием телевизора и задержкой с выдачей корреспонденции в СИЗО. В частности, по словам Ионова, Рауф Арашуков три недели не мог получить присланную для него в конверте фотографию детей.

Отец сенатора Рауль Арашуков пожаловался на отсутствие горячей воды в камере. Он также недоволен тем, что его телевизор перестал принимать сигнал после перехода на цифровое вещание.

Отсутствием возможности вести переписку с родственниками недоволен и экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов.

«Михаил Абызов говорит, что раньше письма в изоляторе он получал через пять дней после отправления, и сейчас отсутствие писем из дома называет «главной своей проблемой», — отметил представитель ОНК.

Задержкой посланий также недовольны украинские моряки, арестованные по обвинению в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, добавил Ионов.

Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совфеда. Ему были предъявлены обвинения в участии в преступной группировке, причастности к убийству двух человек и давлении на свидетеля.

На следующий день под стражу взяли отца сенатора, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». Рауля Арашукова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб. Также в рамках дела задержали сотрудников структур «Газпрома» на Ставрополье и в Астрахани.

Михаила Абызова задержали 26 марта, его обвиняют в организации преступного сообщества и махинаций на сумму 4 млрд руб.