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Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Рауф Арашуков не отчитался о доходах
Находящийся под следствием сенатор Рауф Арашуков не сдал декларацию, как и писал РБК. Это может стать для Совфеда поводом лишить его сенаторских полномочий. Годом ранее он задекларировал 4,9 млн руб. дохода
Рауф Арашуков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков не отчитался о доходах за 2018 год. Его декларация не размещена на сайте верхней палаты.

Годом ранее он задекларировал доход 4,9 млн руб., доход его жены Аиды составил 96 тыс. руб. Семья сенатора владела приусадебным участком площадью 4,5 тыс. кв. м и тремя жилыми домами площадью 890, 438 и 148 кв. м.​​

Ранее источники РБК рассказали, что сенатор, находящийся под следствием, не смог подать декларацию. Таким образом, верхняя палата получила повод для лишения его полномочий. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» непредставление или несвоевременное представление финансового отчета — одна из причин для досрочного прекращения полномочий.
В середине марта Басманный суд Москвы временно отстранил Арашукова от должности члена верхней палаты.

Адвокат Арашукова Анна Ставицкая ранее заявляла «Коммерсанту», что ее клиент направил из изолятора Лефортово в Совфед «определенные сведения и просьбу предоставить ему все необходимые документы для составления налоговой декларации».

В конце января Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Его обвинили в участии в организованном преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля. Арашуков был арестован до 30 марта, затем суд продлил арест до конца июня. Сенатор не признает вину и считает дело против него «политическим заказом».

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31 января под стражу взяли отца сенатора, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб. Задержан еще ряд сотрудников дочерних структур «Газпрома» в Ставрополье и Астрахани.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Рауф Арашуков, Совет Федерации, Декларации 2018
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