Следователи задержали еще двух человек по делу Арашуковых

Следователи задержали еще двух человек по делу Арашуковых

Оба работают в структурах «Газпрома» в Ставропольском крае

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет задержал двух топ-менеджеров структур «Газпрома» в Ставрополье в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Как сказала представитель ведомства Светлана Петренко, задержаны бывший гендиректор «Ессентукской Теплосети» Замир Борисов (сейчас работает в «Газпром газораспределение Ставрополь») и и.о. директора филиала «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.

Материал дополняется.