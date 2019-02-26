Общество , 22:31
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Следователи задержали еще двух человек по делу Арашуковых
Оба работают в структурах «Газпрома» в Ставропольском крае
Следственный комитет задержал двух топ-менеджеров структур «Газпрома» в Ставрополье в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Как сказала представитель ведомства Светлана Петренко, задержаны бывший гендиректор «Ессентукской Теплосети» Замир Борисов (сейчас работает в «Газпром газораспределение Ставрополь») и и.о. директора филиала «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.
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