В Совфеде рекомендовали рассмотреть лишение Арашукова статуса сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе рекомендовала включить в повестку заседания палаты 22 мая вопрос о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии, вице спикера Совфеда Юрия Воробьева.

Арашукова предложено лишить статуса сенатора из-за не поданной в срок декларации.

«Мы рекомендуем включить вопрос в повестку заседания. А выводы комиссии заключаются в том, что Арашуков не представил в установленные сроки установленным образом сведения о своих доходах, что по закону ведет к лишению статуса», — сказал Воробьев.

В комиссии считают, что у Арашукова была возможность в срок представить декларацию о доходах из СИЗО.