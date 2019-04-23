«Друзьям Арашукова» из СК и МВД вменили превышение полномочий

Глава центра по противодействию экстремизму КЧР Тимур Бетуганов и бывший и.о. главы управления СК по республике подорвали доверие к органам госвласти, считают следователи. Они дружили с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым

Казбек Булатов (Фото: Следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике)

Начальнику центра «Э» МВД по Карачаево-Черкесии Тимуру Бетуганову и бывшему и.о. главы регионального СК генералу Казбеку Булатову вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщает Следственный комитет. ​

Утром во вторник, 23 апреля​, Бетуганов и Булатов были задержаны федеральными СК и ФСБ. Задержания связаны с делом о преступном сообществе сенатора Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, сообщали ранее источники РБК.

Бетуганов был задержан на своем рабочем месте, Булатов, ушедший недавно в отставку, — дома. Оба силовика были в приятельских отношениях с Рауфом Арашуковым.

«По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия», — сообщил СК. Преступные действия Бетуганова и Булатова подорвали авторитет органов государственной власти, отмечает СК.

В феврале Бетуганова, Булатова и еще нескольких силовиков вызывали в Москву в Следственный комитет для проведения следственных действий.