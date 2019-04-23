«Друзьям Арашукова» из СК и МВД вменили превышение полномочий

Начальнику центра «Э» МВД по Карачаево-Черкесии Тимуру Бетуганову и бывшему и.о. главы регионального СК генералу Казбеку Булатову вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщает Следственный комитет.
Утром во вторник, 23 апреля, Бетуганов и Булатов были задержаны федеральными СК и ФСБ. Задержания связаны с делом о преступном сообществе сенатора Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, сообщали ранее источники РБК.
Бетуганов был задержан на своем рабочем месте, Булатов, ушедший недавно в отставку, — дома. Оба силовика были в приятельских отношениях с Рауфом Арашуковым.
«По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия», — сообщил СК. Преступные действия Бетуганова и Булатова подорвали авторитет органов государственной власти, отмечает СК.
В феврале Бетуганова, Булатова и еще нескольких силовиков вызывали в Москву в Следственный комитет для проведения следственных действий.