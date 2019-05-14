«Говорит Москва» исключила программу Сергея Доренко из эфира

«Говорит Москва» изменила сетку вещания, исключив из нее передачу Сергея Доренко «Подъем». Об этом сообщается на сайде радиостанции.

«Подъема» больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто», — говорится в сообщении.

Теперь с 9:00 до 11:00 будет идти «Программа Алексея Гудошникова». Днем в эфир будут выходить Сергей Рыбка, Юрий Будкин и Евгения Волгина, а с 18:00 до 20:00 — «Отбой» с Владимиром Карповым.

Сергей Доренко скончался 9 мая. Он погиб при падении с мотоцикла в центре Москвы. После вскрытия врачи сообщили, что причиной смерти стало скопление жидкости, нарушающее функционирование сердца — гемотампонада.