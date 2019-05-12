«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

В распоряжение радиостанции попали документы, которые свидетельствуют о проблемах погибшего в аварии в центре Москвы журналиста Сергея Доренко. Последние годы радиоведущий страдал от аневризмы восходящего отдела аорты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о его проблемах с сердцем.

В частности, в ее распоряжение попало заключение врача от 4 июня 2016 года, в котором на основании эхокардиографии Доренко было поставлен диагноз — аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1-й стадии (недостаточность аортального клапана)». Также ЭКГ показало расширение полости левого желудочка.

Аорта — самый большой артериальный сосуд большого круга кровообращения человеческого организма. При аневризме расширяется участок аорты или выпячивается ее стенка.

Диагноз подтвердился и по результатам проведенной спустя несколько дней компьютерной томографии коронарных артерий, а также через год, о чем свидетельствует выписка из заключения врача по итогам визита Доренко.

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