На Украине потребовали от Зеленского «присягнуть националистам»

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского «присягнуть на верность националистам». Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

По его мнению, Зеленский победил на выборах благодаря «молчанию», однако после инаугурации он должен будет предпринимать конкретные решения и шаги. При этом его в том числе поддерживают националисты, бывшие сторонники действующего президента Петра Порошенко. И, например, возможные действия Зеленского против закона об украинском языке приведут к жесткой критике с их стороны.

Более того, стратегия «молчания» не поможет на будущих выборах в Верховную раду. Соответственно, президенту следует «публично присягнуть на верность националистам», заключил Вятрович.

Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка в конце апреля, его публично поддерживал Порошенко. Зеленский называл документ «заложником политической риторики».

В России против Вятровича возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма и введены санкции.