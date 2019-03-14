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СКР заподозрил главу Института нацпамяти Украины в реабилитации нацизма
Владимир Вятрович, по версии СКР, систематически отрицал участие украинских националистов в военных преступлениях и их принадлежность к войскам СС во времена Великой Отечественной войны
Владимир Вятрович (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Global Look Press)

Председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича заподозрили в России в реабилитации нацизма. Следственный комитет возбудил в отношении него соответствующее уголовное дело (по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вятрович, по версии следствия, «используя свое служебное положение и действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства», с ноября 2014 года «систематически» отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса. В частности, глава УИНП не признает «принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения». При этом приговором трибунала установлено, что «организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности», и «невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности», говорится в сообщении ведомства. 

Отрицание подобных фактов «и, как следствие, [отрицание] итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания», заявили в Следственном комитете. 

Украинский институт национальной памяти был создан по инициативе третьего президента страны, Виктора Ющенко, в 2006 году. Он стал вторым в мире институтом национальной памяти. Первый находится в Польше, он был создан в 1998 году. 

Изначально УИНП появился как украинский Государственный комитет национальной памяти, впоследствии в официальных документах стал упоминаться как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (им он обладал до 2008 года). Согласно положению организации, которое утвердило правительство республики, ​институт определялся как «специально уполномоченный орган в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа».

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СКР отмечает, что именно УИНП реализует на Украине государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа.

Вятрович возглавил институт в марте 2014 года, после смены власти на Украине. После этого его высказывания нередко появлялись в украинских СМИ. В том числе его цитировали телеканал «112 Украина», порталы Obozrevatel.com, «Укринформ» и УНН. Согласно этим публикациям, Вятрович нередко высказывался и обсуждал с журналистами темы национализма. Так, в марте он заявил, что ​«спокойно относится к русскоязычным украинцам», но его «напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские». До этого, в феврале, председатель УИНП отмечал, что, по его мнению, восприятие в украинском обществе Степана Бандеры (организации последователей его идеологии запрещены в России) «стало мерилом самодостаточности» украинцев и «демонстрирует [их] готовность быть собой». «Мы имеем не только право на героев, которые могут не нравиться соседям, но и обязанность — оценивать своих по-своему», — говорил Вятрович.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Следственный комитет России, реабилитация нацизма
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