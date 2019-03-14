СКР заподозрил главу Института нацпамяти Украины в реабилитации нацизма

Владимир Вятрович, по версии СКР, систематически отрицал участие украинских националистов в военных преступлениях и их принадлежность к войскам СС во времена Великой Отечественной войны

Владимир Вятрович (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Global Look Press)

Председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича заподозрили в России в реабилитации нацизма. Следственный комитет возбудил в отношении него соответствующее уголовное дело (по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вятрович, по версии следствия, «используя свое служебное положение и действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства», с ноября 2014 года «систематически» отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса. В частности, глава УИНП не признает «принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения». При этом приговором трибунала установлено, что «организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности», и «невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности», говорится в сообщении ведомства.

Отрицание подобных фактов «и, как следствие, [отрицание] итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания», заявили в Следственном комитете.

Украинский институт национальной памяти был создан по инициативе третьего президента страны, Виктора Ющенко, в 2006 году. Он стал вторым в мире институтом национальной памяти. Первый находится в Польше, он был создан в 1998 году.

Изначально УИНП появился как украинский Государственный комитет национальной памяти, впоследствии в официальных документах стал упоминаться как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (им он обладал до 2008 года). Согласно положению организации, которое утвердило правительство республики, ​институт определялся как «специально уполномоченный орган в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа».