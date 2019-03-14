СКР заподозрил главу Института нацпамяти Украины в реабилитации нацизма

Председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича заподозрили в России в реабилитации нацизма. Следственный комитет возбудил в отношении него соответствующее уголовное дело (по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), говорится в сообщении на сайте ведомства.
Вятрович, по версии следствия, «используя свое служебное положение и действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства», с ноября 2014 года «систематически» отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса. В частности, глава УИНП не признает «принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения». При этом приговором трибунала установлено, что «организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности», и «невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности», говорится в сообщении ведомства.
Отрицание подобных фактов «и, как следствие, [отрицание] итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания», заявили в Следственном комитете.
Украинский институт национальной памяти был создан по инициативе третьего президента страны, Виктора Ющенко, в 2006 году. Он стал вторым в мире институтом национальной памяти. Первый находится в Польше, он был создан в 1998 году.
Изначально УИНП появился как украинский Государственный комитет национальной памяти, впоследствии в официальных документах стал упоминаться как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (им он обладал до 2008 года). Согласно положению организации, которое утвердило правительство республики, институт определялся как «специально уполномоченный орган в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа».