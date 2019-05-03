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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Юрист Белого дома увидел в выводах команды Мюллера политические заявления
По мнению спецсоветника Трампа, выводы команды Мюллера относительно того, препятствовал ли президент США правосудию, можно расценивать исключительно как политические заявления
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Юрист Белого дома и спецсоветник президента США Эммет Флад раскритиковал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященный «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года и препятствованию правосудию со стороны главы государства, передает CNN со ссылкой на письмо Флада к генпрокурору Уильяму Барру.

«Перевернутые доказательства и «оправдательные» заключения [команды спецпрокурора] можно понимать только как политические заявления», -пишет Флад.

По словам Флада, Мюллер и его команда не справились с обязанностью «действовать как прокуроры и только как прокуроры». Советник Трампа утверждает, что спецпрокурор должен был или попросить жюри присяжных отменить обвинения, либо вовсе отказаться от обвинений по делу о вмешательстве.

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Доклад Мюллера написан гораздо более подробно, чем любой обвинительный акт, но информация в нем не проходила через состязательный судебный процесс или же независимый анализ, считает Флад.

Как отмечает Reuters, в письме советник президента США также указал, что несмотря на то, что Трамп не воспользовался своими полномочиями и не запретил своим советникам давать показания Мюллеру, это не значит, что он не сделает это в ходе аналогичного расследования конгресса.

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Доклад Мюллера. Главное

В своем докладе по итогам расследования Мюллер пришел к выводу, что Трамп и члены его команды не вступали в сговор с Россией с целью повлиять на исход президентских выборов. Однако, спецпрокурор назвал ряд случаев, когда российская сторона вмешивалась по своей инициативе. В Москве неоднократно отрицали вмешательство.

Что касается того, препятствовал ли Трамп правосудию, то спецпрокурор не стал обвинять президента США, отметив при этом, что доказательств невиновности главы государства найти также не удалось.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Белый дом, Роберт Мюллер, письмо
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