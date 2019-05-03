Юрист Белого дома увидел в выводах команды Мюллера политические заявления

По мнению спецсоветника Трампа, выводы команды Мюллера относительно того, препятствовал ли президент США правосудию, можно расценивать исключительно как политические заявления

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Юрист Белого дома и спецсоветник президента США Эммет Флад раскритиковал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященный «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года и препятствованию правосудию со стороны главы государства, передает CNN со ссылкой на письмо Флада к генпрокурору Уильяму Барру.

«Перевернутые доказательства и «оправдательные» заключения [команды спецпрокурора] можно понимать только как политические заявления», -пишет Флад.

По словам Флада, Мюллер и его команда не справились с обязанностью «действовать как прокуроры и только как прокуроры». Советник Трампа утверждает, что спецпрокурор должен был или попросить жюри присяжных отменить обвинения, либо вовсе отказаться от обвинений по делу о вмешательстве.

Доклад Мюллера написан гораздо более подробно, чем любой обвинительный акт, но информация в нем не проходила через состязательный судебный процесс или же независимый анализ, считает Флад.