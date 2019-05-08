Путин почтил память жертв катастрофы SSJ100

Заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам по предложению президента России Владимира Путина началось с минуты молчания в память о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вы знаете, что 5 мая в Шереметьево произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, — сказал Путин. — Поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания».

Пассажирский самолет SSJ100, принадлежащий «Аэрофлоту», должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск. Почти сразу после взлета лайнер попал в грозовой фронт и запросил разрешения вернуться в Шереметьево. Пилоты совершили посадку с полными баками горючего. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, в результате начался пожар.

Всего на борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа. 41 человек погиб. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).