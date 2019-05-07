В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Лайнер «Аэрофлота» вернулся в аэропорт вылета из-за потери автоматического управления бортом и радиосвязи

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево. Пожар произошел уже после посадки и был потушен за 18 минут, отмечает аэропорт. Хронология основана на материалах данных производственных систем и радиопереговоров.

Согласно данным Шереметьево, рейс SU1492 Москва — Мурманск вылетел в 18:02. Через 10 минут командир воздушного судна доложил диспетчеру о возврате в аэропорт. В 18:30 лайнер приземлился в штатном режиме. Затем произошло возгорание и объявлена тревога. Через минуты были выпущены аварийные трапы и произведена эвакуация пассажиров и экипажа.

В Шереметьево указали, что в 18:32 началось тушение пожара. В 18:35 спасатели вошли в горящий борт, в 18:48 пожар был полностью потушен.

В сообщении аэропорта особо отмечается, что согласно нормативам время прибытия пожарно-спасательных расчетов — три минуты с момента объявления сигнала о тревоге.