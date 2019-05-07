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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Лайнер «Аэрофлота» вернулся в аэропорт вылета из-за потери автоматического управления бортом и радиосвязи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево. Пожар произошел уже после посадки и был потушен за 18 минут, отмечает аэропорт. Хронология основана на материалах данных производственных систем и радиопереговоров.

Согласно данным Шереметьево, рейс SU1492 Москва — Мурманск вылетел в 18:02. Через 10 минут командир воздушного судна доложил диспетчеру о возврате в аэропорт. В 18:30 лайнер приземлился в штатном режиме. Затем произошло возгорание и объявлена тревога. Через минуты были выпущены аварийные трапы и произведена эвакуация пассажиров и экипажа.

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В Шереметьево указали, что в 18:32 началось тушение пожара. В 18:35 спасатели вошли в горящий борт, в 18:48 пожар был полностью потушен.

В сообщении аэропорта особо отмечается, что согласно нормативам время прибытия пожарно-спасательных расчетов — три минуты с момента объявления сигнала о тревоге.

«Правовая и профессиональная оценка деятельности всех лиц, причастных к данному событию, будет дана Следственным комитетом России и Межгосударственным авиационным комитетом», — сообщили в Шереметьево.

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5 мая SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево. По данным источника РБК, причиной стала ударившая в лайнер молния, из-за которой временно прервалась радиосвязь. Впоследствии о молнии также рассказал один из пассажиров лайнера — мэр Североморска Владимир Евменьков. После посадки у самолета подломились стойки шасси, после чего он загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Шереметьево, SSJ 100, «Аэрофлот»
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