Авиакатастрофа в Шереметьево , 18:01
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Сгоревший самолет убрали с полосы в Шереметьево. Фоторепортаж
5 мая при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский лайнер, который должен был проследовать рейсом Москва — Мурманск. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Причины катастрофы выясняются. Вечером 6 мая самолет убрали с взлетно-посадочной полосы
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Катастрофа Superjet 100-95 произошла вечером 5 мая. Спустя несколько минут после взлета из аэропорта Шереметьево воздушное судно потеряло связь и, вернувшись обратно, загорелось при посадке
В результате происшествия погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа
Некоторые прилетавшие в Шереметьево самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Работает одна взлетно-посадочная полоса
В аэропорту заявили, что его работа будет полностью восстановлена к вечеру 6 мая