МАК начал расшифровку «черного ящика» сгоревшего в Шереметьево самолета

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровывать данные с бортового самописца сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«Межгосударственный авиационный комитет проводит расследование, представитель Межгосударственного авиационного комитета включен в состав правительственной комиссии, мы сегодня обсудили порядок проведения этого расследования, сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии. Межгосударственный авиационный комитет сейчас расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими», — сказал Дитрих.

Министр также уточнил, что в катастрофе выжили 37 человека: 31 из них не нужна медицинская помощь, шестеро находятся в реанимации — четыре человека в госпитале Вишневского, остальные в Институте Склифосовского. Все они в тяжелом состоянии, по словам Дитриха, но находятся в контакте и дышат самостоятельно.