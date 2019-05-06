При катастрофе в Шереметьево погибли 41 человек

При катастрофе в Шереметьево погибли 41 человек

Всего на борту лайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. Самолет направлялся из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт вылета, где загорелся при посадке

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

«41 человек погиб», — заявила она журналистам.

Ранее в СК сообщили, что на борту лайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. Таким образом, выжили 37 человек.

На сайте «Аэрофлота» появился список выживших пассажиров, на данный момент (01:00) в нем 33 фамилии. В авиакомпании подчеркнули, что список неполный и будет обновляться по мере поступления данных.