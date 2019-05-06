Власти назвали суммы выплат после авиакатастрофы в Шереметьево

Власти назвали суммы выплат после авиакатастрофы в Шереметьево

Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево, как ожидается, составят 5 млн руб. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Предварительно предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, — в объеме по 5 млн рублей», — сказал он.

Дитрих добавил, что они будут включать страховые выплаты, средства от «Аэрофлота» и от регионов. Министр отметил, что в ближайшее время совет директоров авиакомпании рассмотрит этот вопрос.

По его словам, семьям погибших жителей Подмосковья выплатят по 2 млн руб., а пострадавшим — 500 тыс. руб.