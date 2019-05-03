Порошенко обсудил с главой МВФ решение суда по приватизации Приватбанка

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард судебное решение по национализации Приватбанка. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Была выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации Приватбанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Лагард подчеркнула, что важно обеспечивать независимость деятельности Нацбанка Украины. Она также заявила о готовности развивать сотрудничество между МВФ и Украиной и призвала продолжать реформы.

18 апреля окружной административный суд Киева заключил, что национализацию Приватбанка провели с нарушением действующего законодательства. Таким образом суд встал на сторону бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. В связи с этим Порошенко заявил, что если Приватбанк вернут Коломойскому, то на Украине может наступить дефолт.