Порошенко допустил дефолт в случае возвращения Приватбанка Коломойскому

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в обращении к нации, заявил, что возвращение Приватбанка бизнесмену Игорю Коломойскому может привести к дефолту и экономическому кризису в стране. Выступление главы государства опубликовано на YouTube.

​«План одного из них [Коломойского] в случае победы Зеленского (Владимира, кандидата в президенты Украины) вернуть себе Приватбанк и, как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла», — сказал Порошенко.

По его словам, «подобная авантюра» может привести к тому, что десятки миллионов украинцев потеряют свои деньги.

18 апреля окружной административный суд Киева принял заключение, согласно которому национализация Приватбанка была проведена с нарушением действующего законодательства. В свою очередь заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что решение о выводе с рынка Приватбанка было поддержано правительством страны и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).