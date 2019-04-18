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Порошенко допустил дефолт в случае возвращения Приватбанка Коломойскому

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в обращении к нации, заявил, что возвращение Приватбанка бизнесмену Игорю Коломойскому может привести к дефолту и экономическому кризису в стране. Выступление главы государства опубликовано на YouTube.

​«План одного из них [Коломойского] в случае победы Зеленского (Владимира, кандидата в президенты Украины) вернуть себе Приватбанк и, как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла», — сказал Порошенко.

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Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

По его словам, «подобная авантюра» может привести к тому, что десятки миллионов украинцев потеряют свои деньги.

18 апреля окружной административный суд Киева принял заключение, согласно которому национализация Приватбанка была проведена с нарушением действующего законодательства. В свою очередь заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что решение о выводе с рынка Приватбанка было поддержано правительством страны и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года, его продали государству за символическую сумму в одну гривну. До этого основным владельцем банка был Коломойский (его доля составляла 41,6% акций). Другим крупным акционером являлся Геннадий Боголюбов, доля которого составляла 33,2%.

Видео: ТСН / YouTube

Теги: Приватбанк, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, дефолт
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