В Киеве судьи после решения по Приватбанку обвинили Порошенко в давлении

В Киеве судьи после решения по Приватбанку обвинили Порошенко в давлении

Петра Порошенко обвиняют в давлении на суд и попытке захвата власти. Коллегия судей, выносившая решение по поводу национализации Приватбанка, уже обратилась в Генпрокуратуру. Президенту может грозить до десяти лет заключения

Петр Порошенко (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Судьи коллегии Окружного административного суда Киева, признавшей незаконной национализацию Приватбанка, обвинили президента Петра Порошенко, министра юстиции и председателя Нацбанка Украины в оказании давления. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Судьи обратились к Генеральной прокуратуре, Государственному бюро расследований и председателю Высшего совета правосудия с просьбой начать досудебное расследование в отношении Петра Порошенко и прочих виновных.

«Руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность», — говорится в сообщении.

Действия президента, Нацбанка и Минюста судьи называют попадающими под ч. 2 ст. 376 УК Украины, в которой говорится о недопустимости вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Такое преступление наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, попытки установить контроль над судебной властью, полагают авторы обращения, могут трактоваться как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (ч. 1 ст. 109 УК Украины). В соответствии с законом это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.