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В Киеве судьи после решения по Приватбанку обвинили Порошенко в давлении
Петра Порошенко обвиняют в давлении на суд и попытке захвата власти. Коллегия судей, выносившая решение по поводу национализации Приватбанка, уже обратилась в Генпрокуратуру. Президенту может грозить до десяти лет заключения
Петр Порошенко (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Судьи коллегии Окружного административного суда Киева, признавшей незаконной национализацию Приватбанка, обвинили президента Петра Порошенко, министра юстиции и председателя Нацбанка Украины в оказании давления. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Судьи обратились к Генеральной прокуратуре, Государственному бюро расследований и председателю Высшего совета правосудия с просьбой начать досудебное расследование в отношении Петра Порошенко и прочих виновных.

«Руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации Приватбанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность», — говорится в сообщении.

Действия президента, Нацбанка и Минюста судьи называют попадающими под ч. 2 ст. 376 УК Украины, в которой говорится о недопустимости вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Такое преступление наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, попытки установить контроль над судебной властью, полагают авторы обращения, могут трактоваться как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (ч. 1 ст. 109 УК Украины). В соответствии с законом это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Национализированный Приватбанк до декабря 2016 года на 41% принадлежал Игорю Коломойскому, основателю промышленно-финансовой группы «Приват». Власти Украины заявили о неплатежеспособности банка и, обосновывая свои действия необходимостью интересов вкладчиков, начали процесс национализации.

Сам Коломойский связывает национализацию Приватбанка с политическим и бизнес-конфликтом с действующим президентом. Конфликт Коломойского и Порошенко развернулся в 2015 году, когда Коломойского отправили в отставку с поста главы Днепропетровской области. После этого олигарх покинул Украину.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной. Позднее суд принял еще два решения в интересах бывших акционеров банка.

Позиция суда вызвала резкую критику официальных властей и Нацбанка. Петр Порошенко заявил, что возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому может привести к дефолту и экономическому кризису в стране. «План [Коломойского] в случае победы Зеленского (Владимира, кандидата в президенты Украины. — РБК) вернуть себе Приватбанк, и, как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла», — говорил Порошенко. В тот же день он созвал экстренное совещание Совета безопасности и обороны страны. Нацбанк Украины решение суда пообещал обжаловать.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Приватбанк
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