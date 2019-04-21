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Бизнес ,  
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Украинский суд третий раз за неделю вынес решение в пользу Коломойского
На этот раз суд признал недействительными личные поручительства Коломойского перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования Приватбанка. Это третье судебное решение не в пользу государства за последние три дня
Игорь Коломойский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters )

Печерский райсуд Киева вынес новое решение в пользу миллиардера Игоря Коломойского, признав недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам рефинансирования, которые были выданы Приватбанку до вхождения государства в его капитал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

В 2015 году Коломойский, будучи совладельцем Приватбанка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, которые были получены в период с 2008 по 2014 годы, напоминает НБУ. «Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн ($343 млн)», — говорится в заявлении НБУ.

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Иск с требованием разорвать договоры поручительства Коломойский подал в сентябре 2017 года, Печерский суд удовлетворил его.

НБУ собирается обжаловать вынесенное решение. «Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня», — подчеркивает Нацбанк Украины.

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Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

На этой неделе, 18 апреля, окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров, признав, что решение о национализация банка было принято с нарушениями. В тот же день этот же суд удовлетворил иск кипрской компании Triantal Investments Ltd, подконтрольной Игорю Коломойскому, по процедуре национализации Приватбанка.

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Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского

Приватбанк, принадлежавший Коломойскому, перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Игорь Коломойский, Приватбанк, Нацбанк Украины
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