Украинский суд третий раз за неделю вынес решение в пользу Коломойского

Украинский суд третий раз за неделю вынес решение в пользу Коломойского

На этот раз суд признал недействительными личные поручительства Коломойского перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования Приватбанка. Это третье судебное решение не в пользу государства за последние три дня

Игорь Коломойский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters )

Печерский райсуд Киева вынес новое решение в пользу миллиардера Игоря Коломойского, признав недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам рефинансирования, которые были выданы Приватбанку до вхождения государства в его капитал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

В 2015 году Коломойский, будучи совладельцем Приватбанка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, которые были получены в период с 2008 по 2014 годы, напоминает НБУ. «Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн ($343 млн)», — говорится в заявлении НБУ.

Иск с требованием разорвать договоры поручительства Коломойский подал в сентябре 2017 года, Печерский суд удовлетворил его.

НБУ собирается обжаловать вынесенное решение. «Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня», — подчеркивает Нацбанк Украины.