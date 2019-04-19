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Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Киевский суд во второй раз подряд поддержал олигарха Игоря Коломойского в споре по национализации Приватбанка. Накануне Порошенко заявлял, что возвращение банка под контроль Коломойского может привести к дефолту Украины
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск кипрской компании Triantal Investments Ltd, подконтрольной Игорю Коломойскому, по процедуре национализации Приватбанка. Об этом говорится в сообщении Нацбанка Украины.

«Удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц. Именно это решение Национального банка является одним из основных в процессе вывода в декабря 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства», — сообщили в НБУ.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук сообщил, что регулятор будет подавать апелляцию на решение суда. По версии НБУ, позиция суда может привести к тому, что у бывших акционеров банка «появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации».

Это уже второе судебное решение в поддержку позиции Игоря Коломойского, основателя промышленно-финансовой группы «Приват». 18 апреля окружной административный суд Киева принял заключение, согласно которому национализация Приватбанка была проведена с нарушением действующего законодательства. Президент Петр Порошенко заявил, что в случае возвращения Приватбанка Коломойскому в стране может наступить дефолт.

Бизнес
Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка

Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года. Его продали государству за символическую сумму в одну гривну. НБУ обосновывал это решение неплатежеспособностью Приватбанка и защитой интересов 20 млн вкладчиков. Этой же позиции придерживается и президент Украины Петр Порошенко.

Сам Коломойский связывает национализацию Приватбанка с политическим и бизнес-конфликтом с действующим президентом. Конфликт Коломойского и Порошенко развернулся в 2015 году, когда Коломойского отправили в отставку с поста главы Днепропетровской области. После этого олигарх покинул Украину.

Порошенко публично заявляет, что его соперник на президентских выборах актер Владимир Зеленский является «марионеткой Коломойского». Сам Зеленский связь с олигархом опровергает.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Игорь Коломойский, ПриватБанк
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