Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского

Киевский суд во второй раз подряд поддержал олигарха Игоря Коломойского в споре по национализации Приватбанка. Накануне Порошенко заявлял, что возвращение банка под контроль Коломойского может привести к дефолту Украины

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Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск кипрской компании Triantal Investments Ltd, подконтрольной Игорю Коломойскому, по процедуре национализации Приватбанка. Об этом говорится в сообщении Нацбанка Украины.

«Удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц. Именно это решение Национального банка является одним из основных в процессе вывода в декабря 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства», — сообщили в НБУ.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук сообщил, что регулятор будет подавать апелляцию на решение суда. По версии НБУ, позиция суда может привести к тому, что у бывших акционеров банка «появятся основания для взыскания с банка средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации».

Это уже второе судебное решение в поддержку позиции Игоря Коломойского, основателя промышленно-финансовой группы «Приват». 18 апреля окружной административный суд Киева принял заключение, согласно которому национализация Приватбанка была проведена с нарушением действующего законодательства. Президент Петр Порошенко заявил, что в случае возвращения Приватбанка Коломойскому в стране может наступить дефолт.