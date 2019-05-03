Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,10 -0,34 EUR Бирж. 72,88 -0,24 Brent 71,29 +1,74% USD Нал. 65,86 63,89 EUR Нал. 73,83 71,77 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1198 +0,0024 BTC/USD Бирж. 6 059,80 +316,80 IMOEX 2 580,95 +0,22% RTSI 1 248,39 +0,84% DJIA 26 501,89 +0,74% Nasdaq 8 162,13 +1,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Метро Москвы предупредило об изменении режима работы станций из-за парада Общество, 22:59 Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле Политика, 22:44 Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины Политика, 22:36 Эксперты ООН сочли приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению Общество, 22:18 Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России Бизнес, 21:59 СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках Общество, 21:41 В результате ДТП на Кубани погибли пять человек Общество, 21:41 Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа Экономика, 21:24 Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры Политика, 21:17 Тренер сборной России допустил приезд в команду еще одного игрока НХЛ Спорт, 21:13 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 21:10 МИД назвал ошибкой идею о запрете ядерного оружия Политика, 20:42 Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным Политика, 20:33 Посольство ответило на слова главы Минэнерго США о ненадежном газе Экономика, 20:14
Выборы на Украине ,  
0 
Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. О том, кто сменит Федорова на этой должности, в документе не говорится.

Федоров стал начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. По их итогам после обработки протоколов Порошенко набрал 24,46% голосов избирателей, а его оппонент Владимир Зеленский — 73,22%.

30 апреля ЦИК Украины объявила, что Зеленский станет следующим главой государства.

Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

После президентских выборов на Украине свой пост покинул глава полиции Одесской области. Кроме того, в отставку подали губернаторы Тернопольской, Николаевской, Закарпатской и Львовской областей — Степан Барна, Алексей Савченко, Геннадий Москаль и Олег Синютка. Львовская область стала единственным регионом страны, где лидировал Порошенко.
 

Теги: Петр Порошенко, Украина
Материалы по теме
Глава полиции Одесской области ушел в отставку
Общество
Четвертый украинский губернатор после выборов пообещал подать в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter