Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. О том, кто сменит Федорова на этой должности, в документе не говорится.

Федоров стал начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. По их итогам после обработки протоколов Порошенко набрал 24,46% голосов избирателей, а его оппонент Владимир Зеленский — 73,22%.

30 апреля ЦИК Украины объявила, что Зеленский станет следующим главой государства.